Армия Судана не будет вести переговоров с Силами быстрого реагирования до их роспуска

Вооруженные силы (ВС) Судана отвергли любую возможность переговоров или диалога с военизированными Силами быстрого реагирования (СБР) до их расформирования. Конфликт между ними произошел из-за планируемой интеграции военизированных СБР в регулярную армию.

«Никаких переговоров или диалога до роспуска СБР не будет»,— говорится в заявлении ВС на их странице в Facebook (принадлежит Meta, в РФ признана экстремистской и запрещена; перевод по Reuters). Интеграция СБР является ключевым элементом переговоров по заключению соглашения, которое вернуло бы в Судан гражданское правление.

СБР объявили о захвате аэропорта и двух авиабаз, при этом опровергнув задержание египетских военных на одной из них. Чад тем временем из-за конфликта объявил о закрытии границы с Суданом.

Мария Федотова