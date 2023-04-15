Командующий Силами быстрого реагирования в Судане отрицает задержание египетских военных

Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане генерал-лейтенант Мохамед Хамдан Дагло заявил, что дислоцированные на военной базе в Мерове египетские военные находятся в безопасности. В интервью Sky News Arabia он подчеркнул, что египтяне не задержаны, и выразил сожаление по поводу распространенного видео.

Ранее СБР опубликовали видео, на котором, по их словам, запечатлены египетские военные, «сдавшиеся» в Мерове, на севере Судана. СБР объявили о захвате там военной авиабазы.

На видео видно, как несколько мужчин, одетых в армейскую форму, сидят на корточках на земле и разговаривают с членами СБР на египетском диалекте арабского языка.

Египетские военные в своем первом комментарии заявили, что их вооруженные силы (ВС) присутствуют в Судане для проведения учений. Сейчас египтяне координируют свои действия с соответствующими органами Судана, чтобы гарантировать безопасность египетских сил. Об этом заявил представитель армии полковник Гариб Абдель Хафез, его слова приводит агентство Reuters.

Конфликт между СБР и ВС Судана случился из-за планируемой интеграции первых в регулярную армию.

Мария Федотова