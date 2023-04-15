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Коммерсантъ FM
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Чад объявил о закрытии границы с Суданом

Правительство Чада объявило о закрытии границы с Суданом, после того как там началось противостояние между Силами быстрого реагирования (СБР) и регулярной армией. Граница закрыта до дальнейшего уведомления.

«Столкнувшись с этой тревожной ситуацией, Чад, обеспечивая безопасность своих границ, решил закрыть границу с Суданом»,— говорится в заявлении представителя правительства Азиза Махамата Салеха.

Протяженность границы Чада с Суданом составляет более 1 тыс. км, большая ее часть примыкает к Дарфуру.

«Боевые действия идут не только в Хартуме, и существует риск распространения и проникновения»,— сообщил AFP представитель правительства Чада на условиях анонимности.

Конфликт случился из-за планируемой интеграции военизированных СБР в регулярную армию. Она является ключевым элементом переговоров по заключению соглашения, которое вернуло бы в страну гражданское правление.

Мария Федотова

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