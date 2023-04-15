Зверев назвал Медведева нечестным теннисистом, россиянин предложил немцу посмотреть в зеркало

Немецкий теннисист Александр Зверев после проигрыша россиянину Даниилу Медведеву назвал того одним из самых нечестных игроков в мире. В числе прочего он остался недоволен тем, что Медведев взял «туалетную паузу» в неподходящий, по его мнению, момент. Российский теннисист, который извинялся за свое поведение на матче в Монте-Карло, предложил Звереву посмотреть в зеркало.

Конфликт произошел после матча третьего круга на турнире Monte-Carlo Masters. Россиянин выиграл со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7), игра длилась больше трех часов. В следующем этапе Медведев потерпел поражение.

После матча Медведев извинялся перед соперником за свое поведение. «Я себя как говно вел, извини»,— сказал он во время послематчевого рукопожатия. Во время игры россиянин, например, убрал стойку, которая поддерживает натяжение сетки. Судья не стал выдавать за это предупреждение и сам поставил стойку обратно. Медведев позднее объяснил, что сделал это в шутку.

Однако Зверев все равно раскритиковал поведение россиянина после игры. «Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда этого уже нельзя делать. В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом»,— сказал Зверев журналистам (цитата по «Спорт-экспрессу»).

Медведев в ответ обратил внимание, что он проиграл два гейма после того, как сходил в туалет. «И он говорит, что я хожу в туалет, чтобы заставить его играть хуже. Саша живет в своем собственном мире. Штука с палкой заставила его так сказать? Туалет? Ну, я хотел пописать. <...> Саша не такой, как Каспер Рууд, он не такой, как Диего Шварцман, не такой, как Андрей Рублев. Когда он говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: "Хорошо, отлично". Посмотри на себя в зеркало»,— добавил россиянин.

Медведев — бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает пятое место в рейтинге ATP. Медведев находится на 16-й строчке. Ранее немец был второй ракеткой мира.

О ходе Monte-Carlo Masters — в материале «Ъ» «Андрею Рублеву убрали чемпиона».

Леонид Уварчев