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Коммерсантъ FM
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Медведев не смог выйти в полуфинал теннисного турнира в Монте-Карло

Россиянин Даниил Медведев проиграл датчанину Хольгеру Руне в мачте четвертьфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters в Монте-Карло. Продолжавшаяся почти полтора часа встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Руне.

Фото: Daniel Cole / AP

Фото: Daniel Cole / AP

27-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, он выиграл 19 турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде. В этом сезоне россиянин выиграл четыре турнира ATP.

19-летний Хольгер Руне занимает девятую строчку рейтинга, выиграл три турнира ATP в одиночном разряде.

Турнир в Монте-Карло проходит 9–16 апреля, призовой фонд составляет почти €6 млн.

Подробнее о выступлениях россиянина читайте в публикации «Ъ» «Даниил Медведев готовится рыть землю».

Мария Федотова

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