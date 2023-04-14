Детский омбудсмен Львова-Белова сообщила о передаче родственникам всех украинских детей, отдыхавших на Кубани

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова сообщила, что все дети граждан Украины, которые находились в Краснодарском крае, переданы своим родным. По ее словам, этих детей отправили в регион на отдых в конце лета — осенью 2022 года, однако их долго не могли забрать «из-за изменения линии фронта и множества других причин».

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«Сегодня за последним мальчиком из группы, отдыхавшей в Краснодарском крае, приехала бабушка. Мне прислали видео с их встречи — они очень соскучились и рады воссоединению»,— написала госпожа Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что за последние десять дней из Крыма забрали шесть детей, еще восемь ждут своих родных. «Таким образом, с октября 2022 года более 2,5 тыс. детей вернулись в родные семьи из лагерей отдыха, несмотря на возникшие сложности»,— сообщила детский омбудсмен.

Фотогалерея На Украине сообщили о возвращении 30 детей, вывезенных из зон боевых действий Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дети, вернувшиеся на Украину Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Следующая фотография 1 / 10 Дети, вернувшиеся на Украину Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko Смотреть

8 апреля основатель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба сообщил, что на Украину вернули 31 ребенка, вывезенного на территорию России после начала военного конфликта.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконной депортацией детей» с территории Украины. Власти России отрицают обвинения и настаивают, что детей вывезли для их безопасности.

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Лусине Баласян