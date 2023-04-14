Власти Санкт-Петербурга планируют превратить Думскую улицу в культурно-гастрономическое пространство

Смольный собирается исправить репутацию петербургской Думской улицы как главного «питейного» места города. Вместо недавно опечатанных правоохранителями баров там планируется открыть «культурно-гастрономическое пространство». Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу Центрального района Петербурга Елену Федорову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Санкт-Петербурга. Угол Невского проспекта и Думской улицы, 2016 год

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Виды Санкт-Петербурга. Угол Невского проспекта и Думской улицы, 2016 год

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города»,— рассказала госпожа Федорова.

Более подробный план развития общественных пространств глава района пообещала представить этим летом, добавив, что в преображении может поучаствовать предпринимательское сообщество.

Напомним, в конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров. Заведения признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков (ст. 151 УК РФ). В ночь на 8 апреля СКР закрыл оставшиеся 13 заведений, продолжавших работу.

В частности, сигнальной лентой городского следкома опечатаны бары «Фидель», «Скандал», «СССР», GoodPeople, Scandal, Rocket, Quarenghi, Probirka. Их подозревают в вовлечении несовершеннолетних в употребление алкоголя или наркотиков, бродяжничество и попрошайничество.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург