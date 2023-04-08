СКР закрыл все бары на Думской улице

В ночь с 7 на 8 апреля СК по Петербургу, полиция, Росгвардия и пожарные опечатали последние 13 открытых на улицах Думской и Ломоносова заведений. Бары закрыты в рамках расследования уголовного дела о вовлечении подростков в систематическое употребление алкоголя, сообщает 7 апреля ГСУ СК по Петербургу.

Правоохранительными органами были опечатаны «Центральная станция», Nebar, «Эскобар», El Chapo, «Disco club Ломоносов», Rhino Bar и еще восемь питейных заведений. Сотрудники СК провели также рейд по барам на набережной канала Грибоедова. Посетителей заведений обязали показать паспорта, чтобы подтвердить совершеннолетие.

В конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров. Заведения признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетний в систематическое употребление спиртных напитков. Подозреваемых по делу все еще нет.

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