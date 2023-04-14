Сербия и США рассчитывают на стратегическое партнерство и либерализацию визового режима

Посол Сербии в США Марко Джурич заявил после переговоров с советником Госдепартамента Дереком Шолем, что Белград и Вашингтон планируют расширять стратегическое сотрудничество, которое в дальнейшем откроет возможность для либерализации визового режима между двумя странами. Об этом господин Джурич рассказал в интервью Kurir.

«Двусторонняя коммуникация, которую мы поддерживаем с США, чрезвычайно позитивна. Он (господин Шоль.— "Ъ") высоко оценил вклад президента Сербии в стабилизацию отношений между Белградом и Приштиной. Мы также рассмотрели вопрос двустороннего сотрудничества. Мы обсудили возможные даты начала стратегического диалога между Сербией и США. Это будет значительным шагом вперед в наших отношениях и станет новым этапом в институциональном сотрудничестве»,— сказал сербский дипломат.

По словам господина Джурича, расширение двустороннего сотрудничества США и Сербии приближает не только к либерализации визового режима двух стран, но и к соглашению о двойном налогообложении. По мнению сербского посла, договоренность о двойном налогообложении откроет двери в Сербию для американского бизнеса и для сербских предпринимателей в США.

«Я не могу говорить об условиях и сроках, но сам факт начала переговоров о либерализации визового режима — это позитивный сигнал. Не только для граждан, но и для делового сообщества»,— отметил господин Джурич.

Страны также планируют расширять сотрудничество в технологической сфере, добавил дипломат. Товарообмен между Сербией и США в области высоких технологий значительно увеличился в последнее время, заявил посол. Он также отметил растущее сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Господин Джурич заявил, что каждый день пытается изменить представление американцев о Сербии. «Давайте не будем недооценивать, насколько низка точка, с которой мы начинаем. Три десятилетия негативных новостей о Сербии оставили глубокий след. Я информирую их о том, что Сербия сосредоточена на улучшении институтов, что желания наших граждан заключаются в том, чтобы страна развивалась, создавала стандарты и ценности, которые полностью совпадают с европейскими и американскими»,— заключил он.

В конце марта посол США в Белграде Кристофер Хилл выразил надежду, что жители Сербии «забудут обиды» на бомбардировки территории страны авиацией НАТО в конце 1990-х годов. Он выразил соболезнования «всем жертвам войн» 1990-х годов в Югославии, в том числе и жертвам бомбардировки НАТО, и подчеркнул, что США привержены «партнерству с Сербией».

9 апреля сербское Минобороны подтвердило проведение в июне на юге страны совместных учений с НАТО «Платиновый волк», несмотря на объявленный год назад мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. США решение Белграда горячо приветствовали, а Кремль пообещал «очень внимательно наблюдать» за предстоящими учениями.

Как сообщило агентство Reuters, которое проанализировало попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона, власти Сербии согласились поставить оружие Украине или уже отправили его. В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно. Президент Александр Вучич в четверг категорически отверг правдивость этой информации. В защиту сербских властей выступило посольство США, объявившее, что республика «не продает оружие Украине». Близкие же к сербскому руководству источники «Ъ» говорят, что в Белграде «опасаются прежде всего жестко негативной реакции Москвы», ибо подобная утечка далеко не первая.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Утечка подмочила репутацию Белграда».

Эрдни Кагалтынов