Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сербия и США рассчитывают на стратегическое партнерство и либерализацию визового режима

Посол Сербии в США Марко Джурич заявил после переговоров с советником Госдепартамента Дереком Шолем, что Белград и Вашингтон планируют расширять стратегическое сотрудничество, которое в дальнейшем откроет возможность для либерализации визового режима между двумя странами. Об этом господин Джурич рассказал в интервью Kurir.

«Двусторонняя коммуникация, которую мы поддерживаем с США, чрезвычайно позитивна. Он (господин Шоль.— "Ъ") высоко оценил вклад президента Сербии в стабилизацию отношений между Белградом и Приштиной. Мы также рассмотрели вопрос двустороннего сотрудничества. Мы обсудили возможные даты начала стратегического диалога между Сербией и США. Это будет значительным шагом вперед в наших отношениях и станет новым этапом в институциональном сотрудничестве»,— сказал сербский дипломат.

По словам господина Джурича, расширение двустороннего сотрудничества США и Сербии приближает не только к либерализации визового режима двух стран, но и к соглашению о двойном налогообложении. По мнению сербского посла, договоренность о двойном налогообложении откроет двери в Сербию для американского бизнеса и для сербских предпринимателей в США.

«Я не могу говорить об условиях и сроках, но сам факт начала переговоров о либерализации визового режима — это позитивный сигнал. Не только для граждан, но и для делового сообщества»,— отметил господин Джурич.

Страны также планируют расширять сотрудничество в технологической сфере, добавил дипломат. Товарообмен между Сербией и США в области высоких технологий значительно увеличился в последнее время, заявил посол. Он также отметил растущее сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Господин Джурич заявил, что каждый день пытается изменить представление американцев о Сербии. «Давайте не будем недооценивать, насколько низка точка, с которой мы начинаем. Три десятилетия негативных новостей о Сербии оставили глубокий след. Я информирую их о том, что Сербия сосредоточена на улучшении институтов, что желания наших граждан заключаются в том, чтобы страна развивалась, создавала стандарты и ценности, которые полностью совпадают с европейскими и американскими»,— заключил он.

В конце марта посол США в Белграде Кристофер Хилл выразил надежду, что жители Сербии «забудут обиды» на бомбардировки территории страны авиацией НАТО в конце 1990-х годов. Он выразил соболезнования «всем жертвам войн» 1990-х годов в Югославии, в том числе и жертвам бомбардировки НАТО, и подчеркнул, что США привержены «партнерству с Сербией».

9 апреля сербское Минобороны подтвердило проведение в июне на юге страны совместных учений с НАТО «Платиновый волк», несмотря на объявленный год назад мораторий на военные активности со всеми иностранными партнерами. США решение Белграда горячо приветствовали, а Кремль пообещал «очень внимательно наблюдать» за предстоящими учениями.

Как сообщило агентство Reuters, которое проанализировало попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона, власти Сербии согласились поставить оружие Украине или уже отправили его. В каком количестве и какое оружие могло быть поставлено, неизвестно. Президент Александр Вучич в четверг категорически отверг правдивость этой информации. В защиту сербских властей выступило посольство США, объявившее, что республика «не продает оружие Украине». Близкие же к сербскому руководству источники «Ъ» говорят, что в Белграде «опасаются прежде всего жестко негативной реакции Москвы», ибо подобная утечка далеко не первая.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Утечка подмочила репутацию Белграда».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...