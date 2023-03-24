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Коммерсантъ FM
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Посол США в Сербии надеется, что сербы «забудут обиду» на бомбардировки НАТО

Посол США в Белграде Кристофер Хилл надеется, что жители Сербии «забудут обиды» на бомбардировки территории страны со стороны НАТО в конце 1990-х годов. По его словам, сделать это сербам нужно «ради лучшего будущего и партнерства с США».

Фото: USembassy.gov

Фото: USembassy.gov

«Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время, и не должны этого делать. Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах»,— написал американский дипломат в Twitter.

Хилл выразил соболезнования «всем жертвам войн» 1990-х годов в Югославии, в том числе и жертвам бомбардировки страны авиацией НАТО. При этом дипломат подчеркнул, что США привержены «партнерству с Сербией». По его мнению, вместе страны могут построить «лучшее будущее», которого заслуживает сербский народ.

Хилл выступил с этим заявлением в годовщину начала бомбардировок территории Югославии со стороны НАТО в рамках операции «Союзническая сила». Операция началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней.

Александр Кислов

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