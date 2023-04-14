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Коммерсантъ FM
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Мадуро послал к черту представителя Госдепа после угрозы ужесточить санкции

В Госдепе США пригрозили ужесточить санкции против Венесуэлы, если диалог властей стран с оппозицией застопорится. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал позицию американского ведомства угрозами и предложил «представителю гринго пойти к черту».

По данным Europa Press, правительство США выразило обеспокоенность из-за информации о возможном предстоящем аресте лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. «Администрация Джо Байдена оставляет за собой право ужесточить санкции, если процесс диалога не будет продвигаться вперед, и репрессии будут усиливаться»,— заявил неназванный представитель Госдепа.

Господин Мадуро прокомментировал это заявление, сказав, что «Венесуэла не примет имперских угроз». «Представитель гринго пригрозил Венесуэле, заявив, что если политический диалог с бандитской, коррумпированной и продающей страну платформой не продвинется, то они (власти США.— "Ъ") примут ответные меры и наложат санкции на нашу страну. Я говорю представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэла уважает себя!» — заявил он (цитата по VTV).

В январе 2019 года на фоне массовых протестов господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. В августе того же года он объявил о создании своего правительства. Его поддержали США и большинство стран Европы. В конце 2022 года оппозиционная ассамблея Венесуэлы утвердила ликвидацию временного правительства под руководством Хуана Гуайдо. В апреле стало известно, что оппозиция потеряла доступ к заблокированным счетам Венесуэлы в США.

О ситуации в Венесуэле читайте в материале «Ъ» «Чисто боливарианский ИИ».

Лаура Кеффер

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