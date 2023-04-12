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Коммерсантъ FM
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ГТЛК отчиталась об убытке в 55,8 млрд рублей по итогам 2022 года

Чистый убыток Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам 2022 года составил 55,8 млрд руб. В компании отмечают, что причиной убытков ГТЛК стали западные санкции.

«Чистый убыток ГТЛК достиг 55,8 млрд руб. по МСФО против 0,99 млрд руб. прибыли годом ранее. Это максимальный убыток по МСФО в истории по Группе ГТЛК, который обусловлен введением блокирующих санкций в отношении компаний группы со стороны США, Евросоюза и Великобритании»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте ГТЛК.

Как уточняют в компании, в результате введенных США, ЕС и Великобританией ограничений деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки ГТЛК и активы в размере около $4,6 млрд, была остановлена.

Структуры ГТЛК попали под санкции ЕС и Великобритании в апреле 2022 года. В августе того же года блокирующие санкции против иностранных структур ГТЛК ввели США. Сегодня, 12 апреля 2023 года, Соединенные Штаты включили в санкционный список генерального директора ГТЛК, бывшего министра транспорта России Евгения Дитриха.

ГТЛК на фоне западных санкций столкнулась с трудностями с выплатами по евробондам. При этом компании обязаны исполнять свои обязательства по евробондам перед российскими инвесторами. Для этого они должны выпустить замещающие облигации в российской юрисдикции или делать выплаты в рублях на специальные счета. Держатели бондов, которые находятся в УК «Росгосстрах Жизнь», УК «Первая» и НС-банк, подали на ГТЛК в суд, заявив, что компания уклоняется от выпуска замещающих облигаций.

Александр Кислов

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