ГТЛК намерена продать 37 застрявших за границей Boeing и Airbus

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) хочет продать 37 «стоящих на бетоне» лайнеров Boeing и Airbus, принадлежащих ее зарубежным «дочкам». Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор GTLK Europe (иностранная структура ГТЛК) Роман Лядов.

Как уточнил представитель ГТЛК, больше всего среди заблокированных самолетов Boeing 777 и 737, также там есть Airbus 321, 320 и 319. По словам господина Лядова, четыре лайнера находятся в финансовом лизинге (с правом выкупа у авиакомпании), по остальным заключены договоры операционной аренды. Он добавил, что 90%, или 33 заблокированных самолета, «физически находятся в Европе».

Переговоры о продаже ведутся с тремя лизинговыми компаниями. С какими именно, Роман Лядов не сказал. На сделку может уйти несколько месяцев, ее сумма не называется. «Мы рассматриваем несколько сценариев, включая и этот»,— отметил глава GTLK Europe, но другие возможные сценарии не назвал.

25 февраля Евросоюз (ЕС) объявил о запрете продаж, передачи, поставок или экспорта самолетов и любых компонентов в Россию. Структуры ГТЛК попали под санкции ЕС в апреле 2022 года. В августе того же года блокирующие санкции против иностранных структур ГТЛК ввели США. В декабре Reuters сообщал, что российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие из-за санкций самолеты. По данным Минтранса, по состоянию на 1 июля 2022 года за рубежом было задержано 77 российских самолетов.

О ситуации в российской авиаотрасли — в материале «Ъ» «Гадания на маршрутных картах».

Лаура Кеффер