Гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин оспаривает временное отстранение от должности

Генеральный директор Уральского завода электрических соединителей «Исеть» Малик Гайсин, находящийся под домашним арестом, через суд пытается оспорить свое временное отстранение от должности в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Информация об этом появилась в картотеке Свердловского областного суда. Заседание назначено на 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена Малика Гайсина под домашний арест до 13 мая. Изначально бизнесмена обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, но позже к его делу добавилось новое обвинение по статье о растрате. По версии прокуратуры, будучи гендиректором завода «Исеть», Малик Гайсин выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. Бизнесмен считает, что следственные действия направлены на лишение его права управлять заводом, свою вину не признает.

Напомним, 23 марта Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть». По данным “Ъ”, пакет акций завода «Исеть» обратили в доход государства из-за того, что господин Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Диана Сунагатуллина

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