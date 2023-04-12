РПЦ скептически оценила шансы на пасхальное перемирие на Украине

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что Русской православной церкви было бы странно выступать с предложением о пасхальном перемирии в зоне военной операции, так шансы на положительный ответ со стороны Киева близки к нулевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вахтанг Кипшидзе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Вахтанг Кипшидзе

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

«Несмотря на предложение Святейшего Патриарха об объявлении перемирия на Рождество и тот факт, что со стороны российских властей это предложение было всемерно поддержано, с украинской стороны никакого согласия или желания подержать эту инициативу выражено не было. Поэтому в настоящий момент странно было бы выступать с тем же самым предложением, исходя из того, что шансы на получение какой-то положительной реакции с противоположной стороны стремятся к нулю»,— сообщил господин Кипшидзе на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Двухнедельное перемирие в зоне военной операции на время празднования Пасхи и пасхальных недель у католиков и православных призвал установить папа римский Франциск, 7 апреля послание понтифика огласил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. 10 апреля в Кремле напомнили, что Москва уже выступала с подобными инициативами, однако украинские власти режиму прекращения огня не следовали.

Ранее прекратить огонь на Украине в Рождество поручал президент России Владимир Путин (с 12:00 до 24:00 7 января). К рождественскому перемирию до этого призывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Киев называл инициативу «циничной ловушкой» и элементом пропаганды. От соблюдения перемирия Украина отказалась и российская армия прекратила огонь в одностороннем порядке.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба