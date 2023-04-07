Глава союза староверов рассказал о предложении папы римского объявить перемирие на Пасху

Папа римский Франциск призвал установить двухнедельное перемирие в зоне военных действий на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи и пасхальных недель католиками и православными. Предложение понтифика огласил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск (слева) и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Фото: Из личного архива Леонида Севастьянова Папа римский Франциск (слева) и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов

Фото: Из личного архива Леонида Севастьянова

В 2023 году католическая церковь отмечает Пасху 9 апреля, православные христиане — неделей позже, 16 апреля.

«Только что папа мне сообщил, что он предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели. То есть чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие»,— сказал господин Севастьянов (цитата по ТАСС).

По словам Леонида Севастьянова, папа римский попросил представить предложение о перемирии от его лица, поскольку, как указал господин Севастьянов, для понтифика эта тема очень важна. «Пожалуйста, сообщи это всем»,— привел слова папы римского председатель Всемирного союза староверов.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на Рождество. Изначально рождественское перемирие предложил объявить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Власти Украины назвали эту инициативу циничной ловушкой и элементом пропаганды.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева