Суд поместил под домашний арест подозреваемого в нападении с ножом на учащегося самарской школы

Избрана мера пресечения в отношении учащегося самарской школы №91, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Подозреваемый помещен под домашний арест на два месяца. Мера пресечения в отношении него будет действовать до 9 июня включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

О домашнем аресте подозреваемого ходатайствовал следователь. Суд счел его просьбу обоснованной, а представленные материалы – достаточными для удовлетворения.

Инцидент произошел в минувший понедельник на уроке в школе. Подозреваемый поругался с одноклассником, достал из кармана перочинный нож и дважды ударил оппонента в спину. Потерпевшего госпитализировали. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования указанного уголовного дела. Его представит руководитель регионального СУ СК РФ Марат Галиханов. Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах гибели годовалого ребенка в больнице Самарской области.

Георгий Портнов