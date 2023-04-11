Глава СК РФ взял на контроль расследование гибели годовалого ребенка в больнице в Самарской области

Руководитель СУ СК России по Самарской области Марат Галиханов представит доклад об обстоятельствах гибели годовалого ребенка в больнице региона. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает СК РФ.

Ранее в социальной сети появилась информация о смерти годовалой дочери жительницы Самарской области из-за «оказания неквалифицированной медицинской помощи». После рождения состояние здоровья ребенка ухудшалось. Девочку несколько раз госпитализировали и обследовали, но это не помогло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В итоге ребенок умер. По указанному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Самарской области Марату Галиханову представить доклад о ситуации с транспортным сообщением с деревней Малиновый Куст в Красноярском районе Самарской области. Единственная дорога по низководному мосту через реку Кондурчу в деревне оказалась затоплена из-за паводка, с которым самарские чиновники вовремя не смогли справиться. Как следствие, скорая помощь не смогла оперативно доехать до 59-летнего мужчины, проживающего в деревне.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Мосты ушли под воду».

Георгий Портнов