Подозреваемому в нападении с ножом на самарского школьника изберут меру пресечения

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением ножа в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) после конфликта учащихся в школе №91. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в минувший понедельник на уроке в школе. Подозреваемый поругался с одноклассником, достал из кармана перочинный нож и дважды ударил оппонента в спину. Потерпевшего госпитализировали.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования указанного уголовного дела. Его представит руководитель регионального СУ СК РФ Марат Галиханов. Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах гибели годовалого ребенка в больнице Самарской области.

Георгий Портнов