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В Самаре расследуют конфликт между школьниками

Конфликт между учениками произошел в школе №91 в понедельник в Самаре. О ситуации уже доложили губернатору региона Дмитрию Азарову. Об этом сообщает областное правительство.

«Дмитрий Азаров дал поручение министру образования и науки Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в происшедшем. Ситуация на контроле у главы региона»,– говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что ученик пронес в школу №91 нож и атаковал им сверстника в спину и шею. В результате инцидента пострадал молодой человек 2007 года рождения, написали журналисты.

В администрации Самары сообщили о том, что после происшествия руководство школы оперативно вызвало скорую помощь и полицию. На месте работают правоохранительные органы.

Ранее медики стабилизировали состояние выпавшей из окна школьницы из Жигулевска. Инцидент произошел на прошлой неделе, ему предшествовала травля несовершеннолетней со стороны однокласскников.

Георгий Портнов

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