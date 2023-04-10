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Жертва поножовщины в самарской школе госпитализирована

Ученик самарской школы №91, который пострадал в результате нападения на него с ножом, доставлен в больницу. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на руководителя муниципального департамента образования Ирину Коковину.

«Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь»,– приводятся в сообщении слова главы профильного департамента.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После этого администрация учреждения вызвала полицию и медиков и ребенка госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Георгий Портнов

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