Жертва поножовщины в самарской школе госпитализирована

Ученик самарской школы №91, который пострадал в результате нападения на него с ножом, доставлен в больницу. Об этом сообщает городская администрация со ссылкой на руководителя муниципального департамента образования Ирину Коковину.

«Сегодня в школе Советского района учащийся нанес ранение перочинным ножом своему однокласснику. Пострадавший ребенок в сопровождении учителя спустился в медицинский кабинет, который располагается на первом этаже, где ему незамедлительно была оказана первая помощь»,– приводятся в сообщении слова главы профильного департамента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

После этого администрация учреждения вызвала полицию и медиков и ребенка госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.

Георгий Портнов