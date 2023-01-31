Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2022 году ЕС получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа

В 2022 году на выработанную электроэнергию в Евросоюзе около 22% пришлось на солнечную и ветряную энергетику, что стало максимальным показателем за всю историю в ЕС. При этом на выработку энергии с помощью сжигания газа пришлось 20%, на 1 п.п. меньше показателя 2021 года. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на исследование аналитического центра Ember.

По данным Ember, в 2022 году страны ЕС произвели 203 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии — на 24% больше, чем в 2021 году. Аналитики отмечают, что благодаря этому Европа смогла сэкономить €10 млрд на закупках газа. Также благодаря ветрогенерации было произведено 420 ТВтч энергии — на 33 ТВтч больше, чем в 2021 году.

Самая большая доля в выработке энергии из возобновляемых источников пришлась на Германию. За год страна получила 126 ТВтч за счет ветрогенерации и 59 ТВтч за счет солнечной энергии. При этом на зеленую энергетику приходится всего 10% выработки всей электроэнергии в Германии, отмечает Ember.

Переход на зеленую энергетику был ускорен на фоне сокращения поставок газа из России. В 2022 году «Газпром» значительно сократил объемы прокачки газа в ЕС. Также из-за подрывов поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены на неопределенное время.

О ситуации на газовом рынке Европы — в материале «Американский СПГ отчаливает от Европы».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...