В 2022 году ЕС получил больше энергии из возобновляемых источников, чем от сжигания газа

В 2022 году на выработанную электроэнергию в Евросоюзе около 22% пришлось на солнечную и ветряную энергетику, что стало максимальным показателем за всю историю в ЕС. При этом на выработку энергии с помощью сжигания газа пришлось 20%, на 1 п.п. меньше показателя 2021 года. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на исследование аналитического центра Ember.

По данным Ember, в 2022 году страны ЕС произвели 203 тераватт-часов (ТВтч) солнечной энергии — на 24% больше, чем в 2021 году. Аналитики отмечают, что благодаря этому Европа смогла сэкономить €10 млрд на закупках газа. Также благодаря ветрогенерации было произведено 420 ТВтч энергии — на 33 ТВтч больше, чем в 2021 году.

Самая большая доля в выработке энергии из возобновляемых источников пришлась на Германию. За год страна получила 126 ТВтч за счет ветрогенерации и 59 ТВтч за счет солнечной энергии. При этом на зеленую энергетику приходится всего 10% выработки всей электроэнергии в Германии, отмечает Ember.

Переход на зеленую энергетику был ускорен на фоне сокращения поставок газа из России. В 2022 году «Газпром» значительно сократил объемы прокачки газа в ЕС. Также из-за подрывов поставки газа по газопроводу «Северный поток» были полностью остановлены на неопределенное время.

О ситуации на газовом рынке Европы — в материале «Американский СПГ отчаливает от Европы».

Олеся Павленко