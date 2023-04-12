Суд отказал в аресте активов Volkswagen на 28,4 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области отказался принять обеспечительные меры по иску структуры группы ГАЗ к Volkswagen Aktiengesellschaft на 28,4 млрд руб., следует из судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск ООО «Автозавод ГАЗ» к бывшим германским партнерам был подан 7 апреля. Суть исковых требований не раскрывается.

Ранее Горьковский автозавод в суде потребовал взыскать 15,6 млрд руб. ущерба от ухода германского автоконцерна с нижегородской площадки и признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей VW и Skoda, действовавшего до 2025 года. В рамках этого иска арбитражный суд сначала арестовал, а затем разморозил российские активы Volkswagen. Тогда работники ГАЗа потребовали от Volkswagen компенсировать уход из России, связанный с военной спецоперацией на Украине.

Владимир Зубарев