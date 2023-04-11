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Коммерсантъ FM
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Компания Airbus продала в первом квартале на 11% меньше самолетов

В первом квартале текущего года крупнейшая в мире авиастроительная компания Airbus продала 127 самолетов. Как сообщает Reuters, это на 11% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди заказчиков, получивших самолеты Airbus, компании Virgin Atlantic, Delta Air Lines, Condor, Singapore Airlines, China Eastern Airlines, Turkish Airlines и другие.

Как отмечает Reuters, выполнить план продаж — около 140 самолетов — не удалось из-за сохраняющихся проблем с цепочками поставок. За первые три месяца года Airbus получил заказы на 142 самолета, большинство из них — на A321neo.

В целом с начала года продажи самолетов Airbus растут. Если в январе было продано 20 единиц техники, то в феврале — 46. Как следует из опубликованного сегодня, 11 сентября, месячного отчета Airbus по заказам и поставкам, в марте компания получила заказы на 20 самолетов и поставила 37 заказчикам 61 самолет.

Алена Миклашевская

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