Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении правил оборота вейпов. Он запрещает продажу несовершеннолетним этих устройств, в том числе безникотиновых, которые содержат ароматизаторы или добавки. Также будет запрещена реклама всех устройств потребления никотинсодержащей продукции.

Проект закона был внесен на прошлой неделе, его авторами выступили почти 400 депутатов, в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Комментируя принятие инициативы, он заявил, что в жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы и другие химические вещества, «попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований», а «токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей».

В январе господин Володин поручил профильным комитетам подготовить и внести предложение о запрете вейпов в России. Предложение поддержали в Роспотребнадзоре, Минздраве и МВД. Минфин опасался роста нелегального оборота электронных сигарет в случае их запрета и потерь для федерального бюджета. Минсельхоз предложил досудебную блокировку сайтов по продаже вейпов.

Подробнее об ограничениях — в материале «Ъ» «На вкус и цвет вейпа нет».

Лаура Кеффер