Небензя заявил о появлении переданного Киеву оружия в Европе и Африке

Поставляемое Украине оружие со стороны стран Запада «пополняет арсеналы организованной преступности» в Европе, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, вооружение также распространяется в государствах Африки.

«Россия давно обращала внимание на то, что "накачка" киевского режима оружием приведет к его попаданию на "черные рынки" и в руки оргпреступности и террористов. Это теперь подтверждается фактами»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН. Его слова приведены на сайте постпредства РФ.

Господин Небензя утверждает, что оружие «стало "всплывать"» в государствах Европы и это «признают представители европейской полиции». По его словам, оружие «расползается по всему миру и уже оказывается на вооружении боевиков, в частности, в Африке, о чем все слышали в заявлениях руководителей африканских стран».

Страны НАТО передали Украине военную помощь на $65 млрд, сообщал в начале апреля генсек альянса Йенс Столтенберг. Крупнейшим донором являются США. Недавно Вашингтон объявил о предоставлении Украине еще одного пакета помощи — на $2,6 млрд.

О ситуации с орудием на Украине — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев