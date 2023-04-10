Пожар в садах Сухого Лога локализовали на площади 10 гектаров

Площадь пожара в СНТ «Светлый» (Сухой Лог) выросла в два раза — до 10 га. Как сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области, в 15:00 огонь на пожаре был локализован. «Тушение пожара осуществляется как с пожарных стволов, так и с помощью ранцевых установок. На месте пожара для опашки территории задействованы два трактора от "Авиалесоохраны"»,— уточнили в МЧС. Повреждены восемь строений, пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в СНТ «Светлое». Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники.

В Уральском федеральном округе с начала пожароопасного периода 2023 года зарегистрировано 100 природных возгораний. Огнем пройдено 994 га. В Тюменской области особый противопожарный режим ввели с 3 апреля. За разглашение данных о лесных поджигателях губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал выплаты в размере 40 тыс. руб., а за помощь в задержании — 50 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

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