В Тюменской области особый противопожарный режим введут с 3 апреля

Особый противопожарный режим в Тюменской области будет введен с 3 апреля, сообщил губернатор Александр Моор. С того же дня будет установлен пожароопасный сезон в лесах. «Это значит, что посещать леса Тюменской области нельзя. Снега там уже нет. Вероятность возникновения пожара велика. Следить за соблюдением запрета будут работники лесной охраны и полицейские»,— написал губернатор.

Напомним, регионы Уральского федерального округа (УрФО) завершают подготовку к пожароопасному сезону. Площадь лесов в УрФО составляет 115 млн га. По прогнозам синоптиков, пожароопасный сезон на Среднем Урале начнется с 15 апреля. На борьбу с лесными пожарами местные власти направят 384 млн руб.

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Диана Сунагатуллина