Forbes включил Мельниченко в первую десятку самых разбогатевших за год миллиардеров

Основатель «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко занял седьмое место в составленном журналом Forbes рейтинге самых разбогатевших за год миллиардеров мира. С марта 2022 года господин Мельниченко увеличил состояние на $14,1 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Несмотря на западные санкции против него и многих других состоятельных россиян, позитивные тенденции на мировом рынке угля позволили энергетической компании Андрея Мельниченко СУЭК успешно провести этот год, увеличив состояние миллиардера на $14,1 млрд»,— сообщает Forbes. Совокупное состояние миллиардера оценивается в $25,2 млрд, что позволило господину Мельниченко также занять первую строчку в списке богатейших бизнесменов России.

Лидером рейтинга самых разбогатевших за год миллиардеров мира стал владелец французского концерна LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. За год он увеличил состояние на $53 млрд. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в $211 млрд. Forbes также назвал господина Арно богатейшим бизнесменом мира.

В список самых разбогатевших за год миллиардеров также попали: индонезийский бизнесмен основатель угольной компании Bayan Resources Лоу Так Квонг, китайский миллиардер основатель маркетплейса и онлайн-дискаунтера Pinduoduo Колин Чжэн Хуан, испанский бизнесмен владелец розничной компании Inditex Амансио Ортега, американский миллиардер, владелец Susquehanna International Group Джеффри Ясс, швейцарский бизнесмен, совладелец судоходной компании MSC Джанлуиджи Апонте, бывший мэр Нью-Йорка американский миллиардер Майкл Блумберг, мексиканский миллиардер владелец телеком-оператора America Movil Карлос Слим, немецкий бизнесмен совладелец Wuerth Group Райнхольд Вюрт.

Александр Кислов