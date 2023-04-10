Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Замглавы Минфина Моисеев: в дискуссии о возврате к продаже валютной выручки ведомство выступает против

Замминистра финансов России Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, сказал, что вопрос возврата к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет.

«Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято. Наша позиция твердая: моя позиция и позиция министра в том, что сейчас пересматривать этот подход необходимости нет»,— сказал господин Моисеев (цитата по ТАСС).

После начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций президент России Владимир Путин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Затем правила продажи постепенно смягчались. 6 февраля глава государства подписал указ об отмене обязательной продажи валютной выручки.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...