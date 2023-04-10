Замглавы Минфина Моисеев: в дискуссии о возврате к продаже валютной выручки ведомство выступает против

Замминистра финансов России Алексей Моисеев, выступая в Госдуме, сказал, что вопрос возврата к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но у Минфина твердая позиция, что пока в этом необходимости нет.

«Вопрос о возврате к обязательной продаже валютной выручки периодически поднимается, но пока никаких решений не принято. Наша позиция твердая: моя позиция и позиция министра в том, что сейчас пересматривать этот подход необходимости нет»,— сказал господин Моисеев (цитата по ТАСС).

После начала военной спецоперации на Украине и введения западных санкций президент России Владимир Путин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Затем правила продажи постепенно смягчались. 6 февраля глава государства подписал указ об отмене обязательной продажи валютной выручки.

Олеся Павленко