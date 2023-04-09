В США ожидают снижения корпоративных прибылей в первом квартале

По подсчетам аналитиков FactSet, которые приводит The Wall Street Journal (WSJ), компании из индекса S&P 500 по итогам первого квартала текущего года покажут в среднем снижение чистой прибыли на 6,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Если прогнозы оправдаются, это станет уже вторым подряд снижением квартальной прибыли крупнейших компаний США.

На грядущей неделе в США ожидается начало сезона корпоративной отчетности за первый квартал, в котором аналитики отмечают несколько существенных негативных факторов: продолжающийся рост инфляции, повышение базовых учетных ставок ФРС и проблемы в финансовом секторе, проявившиеся в виде банкротства американского банка SVB и кризиса вокруг швейцарского банка Credit Suisse, который был спасен от банкротства благодаря вмешательству швейцарских властей, организовавших его срочную покупку ведущим банком страны UBS. «С точки зрения корпоративных показателей мы уже находимся в рецессии»,— цитирует WSJ аналитика инвесткомпании Brown Advisory Эрика Гордона.

Одними из первых в США на грядущей неделе отчитываются за первый квартал именно банки — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, поэтому аналитики ждут этих отчетностей с особенным беспокойством. «Мы пытаемся понять, какое влияние оказывает на экономику ужесточение монетарной политики (ФРС.— "Ъ"),— считает директор по инвестициям Prime Capital Investment Advisors Скотт Дуба.— Это (банковские отчетности.—"Ъ") может показать нам, какова сейчас ситуация на финансовых рынках».

Евгений Хвостик