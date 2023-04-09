Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения были «игрой в наперстки», поскольку страны Запада обманывали Россию. По его словам, такое отношение к договору усугубило ситуацию и приблизило специальную военную операцию.

«Да, с Минскими соглашениями — это была игра с нами в наперстки, нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это подвигло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию»,— сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Так он прокомментировал заявление бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что целью Минских соглашений была подготовка украинской армии к военному конфликту.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире программы назвал слова бывшего французского лидера «явкой с повинной». Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Франсуа Олланд — «случайный во власти человек» и французский народ «даст ему оценку». «Они тогда врали, сейчас врут, и дальше будут врать»,— добавил господин Лукашенко.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, комментируя слова Франсуа Олланда, заявила о неоднократной лжи со стороны Запада, который «насыщал Украину оружием», вместо того, чтобы «понудить» ее к миру и проведению переговоров. По ее словам, в связи с этим спецоперация «была неизбежна».

Минские соглашения были подписаны Россией, Украиной, Францией и Германией. Первой из западных лидеров о Минских соглашениях как о способе усиления украинской армии заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель в декабре 2022 года. Позднее аналогичную позицию высказали Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко. В феврале экс-помощник президента РФ Владислав Сурков, отвечая на вопрос о том, рассчитывал ли он на выполнение соглашений, ответил: «Нет».

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Лусине Баласян