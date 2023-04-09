Песков назвал реакцию Запада на планы по ядерному оружию в Белоруссии несдержанной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада несдержанно реагируют на планы РФ разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие и не вспоминают про американское ядерное оружие, размещенное в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Искандер-М"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ "Искандер-М"

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По официальным данным, ядерным оружием обладают США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. По некоторым данным, американское ядерное оружие есть в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии и Турции.

«Мы видим очень несдержанную реакцию со стороны коллективного Запада на те объявления, которые сделал президент Путин. Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии»,— сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

25 марта президент РФ объявил, что по просьбе Александра Лукашенко в Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. «Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы»,— комментировал глава Белоруссии это сообщение. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что белорусская авиация уже может наносить удары по объектам противника «средствами поражения в ядерном оснащении». По его словам, Белоруссии передан «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками. США на прошлой неделе говорили, что не видят признаков переброски Россией ядерного оружия в Белоруссию.

Подробнее — в материале «Белоруссия готова к ядерному дару».

Эрдни Кагалтынов