ТАСС: обвиняемая в теракте Трепова сотрудничает со следствием

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге, сотрудничает со следствием. Следствие отрабатывает все версии теракта, пишет 8 апреля ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник издания, Трепова дает показания, которые проверяют следственная и оперативная группы. Оперативники изучают круг знакомых обвиняемой и устанавливают предполагаемых сообщников. Сотрудники отрабатывает разные версии и мотивы теракта.

Напомним, по данным следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, который погиб в результате взрыва. 8 апреля вступил в силу арест Треповой по делу о теракте — в СИЗО она проведет два месяца.

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