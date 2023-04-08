Арест Треповой по делу о теракте в Петербурге вступил в силу

Решение о заключении Дарьи Треповой в СИЗО на два месяца по делу о теракте на Университетской набережной вступило в силу. Апелляции со стороны защиты в суд не поступало, следует из картотеки дел Москвы.

Как указано в сервисе, решение вступило в силу 8 апреля. «Срок на подачу жалобы на заключение Треповой под стражу истек. Технически в картотеке суда появилось решение о том, что постановление суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемой вступило в силу»,— добавили в суде. При этом у Треповой еще есть возможность обжаловать арест по почте.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, который погиб в результате взрыва.

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