Президенты Турции и Израиля обсудили напряженность в Иерусалиме и секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Израиля Ицхак Герцог провели телефонные переговоры. Они обсудили рейд израильских силовиков на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, «нападение на мечеть Кибла и жесткое вмешательство в отношении тех, кто находится в святых местах», передает «Анадолу» сообщение канцелярии турецкого президента. Господин Эрдоган также заявил о недопустимости эскалации напряженности в секторе Газа и Ливане «в этот чувствительный период, когда месяц Рамадан совпадает с Песахом».

Господин Герцог заверил, что Израиль привержен сохранению статус-кво вокруг святынь на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщила канцелярия президента. Он обвинил Иран и палестинское движение «Хамас» в попытке подрыва региональной стабильности. «Президент указал на предвзятые и ложные сообщения арабоязычных СМИ и привел в качестве примера распространение подложных и устаревших видеозаписей, целью которых является подстрекательство, ведущее к терроризму»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Ситуация вокруг мечети Аль-Акса обострилась на этой неделе, в разгар священного для мусульман месяца Рамадан и накануне Песаха. Сейчас в мечети забаррикадировались сотни палестинцев. На этом фоне резко возросло число терактов, кроме того территория Израиля была обстреляна из сектора Газа, Ливана и Сирии.

Подробнее о ситуации вокруг Храмовой горы в статье «Праздничное обострение».

Леонид Уварчев