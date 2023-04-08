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Коммерсантъ FM
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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе профилактической работой военных

Громкие звуки в центре Севастополя объясняются проведением профилактической работы в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Перед этим он сообщал об учебной стрельбе флота на Северном молу.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО»,— заявил господин Развозжаев.

Губернатор регулярно информирует об атаках на город беспилотников — например, в октябре 2022 года, в январе и марте этого года.

Мария Федотова

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