Bloomberg: в США объем банковского кредитования сократился на $105 млрд

Объем банковского кредитования в США сократился на $105 млрд за последние две недели, после закрытия ряда крупнейших американских кредитных организаций, сообщает Bloomberg. По данным Федеральной резервной системы, это максимальное снижение показателя с 1973 года.

За последнюю неделю сокращение составило $45 млрд, пишет Bloomberg. По данным агентства — в первую очередь за счет сокращения объема выдачи кредитов небольшими банками.

10 марта 16-й по величине банк США SVB объявил о банкротстве. Вслед за ним о банкротстве заявил нью-йоркский Signature Bank. Он стал третьим по величине обанкротившимся банком в истории США. За неделю после краха SVB и Signature Bank другие американские банки заняли у Федеральной резервной системы США рекордные $165 млрд в связи с обеспокоенностью ситуацией на банковском рынке.

Накануне, 7 апреля, глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что на фоне банкротства крупнейших банков граждане США сокращают объем кредитования, что может быть признаком возможной рецессии американской экономики. Министр финансов США Джанет Йеллен несмотря на слухи о надвигающейся рецессии продолжает считать, что экономика ее страны будет расти, а инфляция снижаться.

Как экономисты анализируют банковский кризис — в материале «Не меньше трех томов за месяц».

Лусине Баласян