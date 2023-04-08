Министр финансов США ожидает рост экономики страны и падение инфляции

Министр финансов США Джанет Йеллен несмотря на слухи о надвигающейся рецессии продолжает считать, что экономика ее страны будет расти, инфляция снижаться, а рынок труда останется стабильным. Об этом она сказала AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque, Reuters Фото: Kevin Lamarque, Reuters

«Наша банковская система надежна и устойчива. Принятые нами меры направлены на укрепление этого и обеспечение широкого общественного доверия»,— добавила госпожа Йеллен.

Министр подчеркнула, что готова обеспечить безопасность всех вкладов и следить за состоянием банковской системы. Должностные лица будут использовать все доступные инструменты по мере необходимости для финансовых организаций любого размера, чтобы сохранить безопасность и надежность системы.

Ранее на этой неделе генеральный директор JP Morgan Chase Джейми Даймон заявил агентству, что текущий банковский кризис еще не завершен и его последствия будут ощущаться еще несколько лет. При этом он отметил, что нынешнее положение дел совсем не похоже на финансовый кризис 2008 года, но добавил, что ему неясно, когда закончатся текущие проблемы.

10 марта 16-й по величине банк США, Sillicon Valley Bank (SVB), объявил о банкротстве. 27 марта стало известно, что банковский холдинг First Citizens из штата Северная Каролина приобретет все депозиты и кредиты Silicon Valley Bridge Bank, санатора SVB, на сумму около $72 млрд со скидкой $16,5 млрд.

Через несколько дней после банкротства SVB то же самое произошло с нью-йоркским Signature Bank. В конце марта стало известно, что значительную часть активов Signature Bank приобретет New York Community Bank. Однако существенная часть активов обоих банков остается под управлением Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

19 марта Нацбанк Швейцарии объявил об экстренном слиянии двух крупнейших банков страны — UBS и Credit Suisse. Причиной стали многолетние корпоративные скандалы и финансовые проблемы Credit Suisse, который завершил 2022 год с убытком $7,9 млрд — это худший результат банка с 2008 года.

Мартовские проблемы банков в США и Швейцарии впервые вызвали заметную волну препринтов, написанных экономистами на злобу дня. Банкротства SVB и Credit Suisse уже проанализированы в десятках академических текстов, написанных за одну-две недели, притом что привычные сроки для таких публикаций — минимум несколько месяцев.

Подробнее — в материале «Не меньше трех томов за месяц».

Эрдни Кагалтынов