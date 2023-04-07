США отрицают, что подстрекают Грузию открыть «второй фронт» против России

Заявления о том, что США собирается открыть в Грузии «второй фронт» в российско-украинском конфликте, не соответствуют действительности, сказала американский посол в Тбилиси Келли Дегнан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Келли Дегнан

Фото: U.S. Department of State Келли Дегнан

Фото: U.S. Department of State

«Что касается вопроса о втором фронте, как я уже неоднократно говорила, это стопроцентная ложь, абсолютная ложь. Нет никаких причин, по которым США хотели бы подвергать Грузию опасности»,— сказала госпожа Дегнан (цитата по Rustavi2).

Посол заявила, что США 30 лет пытались помочь Грузии усилить ее обороноспособность в сотрудничестве с грузинскими Минобороны, береговой охраной и пограничной полицией.

Вашингтон очень чувствительно относится к тому, что 20% территории Грузии «оккупированы» Россией, добавила дипломат. Тбилиси считает оккупированной РФ территорией частично признанную Республику Абхазию и Южную Осетию. «Очень жаль, что мы слышим совершенно ложную теорию заговора, и иногда она исходит от членов правящей партии. Это очень грустно»,— заключила госпожа Дегнан.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в феврале обвинил украинские власти в попытках втянуть Тбилиси в войну с Россией. Он обещал, что правительство не допустит вовлечения Грузии в российско-украинский конфликт. Комментируя высказывания украинских политиков о том, что Тбилиси может открыть «второй фронт» в вооруженном конфликте с Россией, премьер пожелал Киеву мира и посоветовал «следить за своей страной». При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что западные партнеры не заинтересованы в дестабилизации в Грузии и не подталкивают Тбилиси к войне.

О подходе Грузии — в материале «Ъ» «Грузия не идет по украинскому пути».

Эрдни Кагалтынов