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Зурабишвили: Запад не заинтересован в открытии второго фронта против РФ в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что западные партнеры не заинтересованы в дестабилизации в Грузии. Она заверила, что Тбилиси не подталкивают к войне.

«Какой второй фронт и когда было, чтобы наши западные партнеры нас подталкивали к какой-то войне? Наоборот, с кем я встречалась… ни у кого нет желания, чтобы возникла еще одна где-то лишняя дестабилизация»,— сказала госпожа Зурабишвили телеканалу «ТВ Пирвели» (цитата по «Интерфаксу»). По ее мнению, Запад заинтересован в стабильной ситуации в черноморском регионе и на Кавказе, а также в том, чтобы вопросы о территориальной целостности Грузии решались только мирными средствами.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в феврале обвинил украинские власти в попытках втянуть Тбилиси в войну с Россией. Он обещал, что правительство не допустит вовлечения Грузии в российско-украинский конфликт. Комментируя высказывания украинских политиков о том, что Тбилиси может открыть «второй фронт» в вооруженном конфликте с Россией, премьер пожелал Киеву мира и посоветовал «следить за своей страной».

О подходе Грузии — в материале «Ъ» «Грузия не идет по украинскому пути».

Леонид Уварчев

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