Минобороны России заявило о возобновлении работы биолаборатории США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США возобновили работу одной из военно-биологических программ на Украине после паузы из-за военной операции России. В качестве доказательства в ведомстве привели протокол совещания Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения по планам реализации «Программы снижения биологических угроз» на Украине.
Игорь Кириллов
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
«Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов»,— сказал Игорь Кириллов на брифинге, который опубликовало Минобороны.
Господин Кириллов также добавил, что Украинский научно-технический центр начал прием слушателей на онлайн-курсы, что, по его мнению, является прикрытием для возобновления набора персонала для биолабораторий США. «В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами»,— сказал он.
«Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации»,— заявил Игорь Кириллов.
После начала военной операции на Украине российские власти не раз обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Украина и США отрицают обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР. По его словам, они являются не военными технологиями, а обычной наукой. В парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий в Госдуме заявляли, что под видом биолабораторий на Украине развернули сеть военных объектов США и НАТО.
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