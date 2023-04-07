Минобороны России заявило о возобновлении работы биолаборатории США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США возобновили работу одной из военно-биологических программ на Украине после паузы из-за военной операции России. В качестве доказательства в ведомстве привели протокол совещания Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения по планам реализации «Программы снижения биологических угроз» на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Кириллов

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Игорь Кириллов

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

«Несмотря на вынужденную паузу, связанную с проведением специальной военной операции, в настоящее время деятельность в рамках программы возобновлена. Основными задачами на данном этапе являются продолжение строительства биолабораторий на Украине, а также расширение формата подготовки украинских специалистов-биологов»,— сказал Игорь Кириллов на брифинге, который опубликовало Минобороны.

Господин Кириллов также добавил, что Украинский научно-технический центр начал прием слушателей на онлайн-курсы, что, по его мнению, является прикрытием для возобновления набора персонала для биолабораторий США. «В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве. В ходе сборов участникам будет предложено продолжить работу над закрытыми проектами на украинской территории и за ее пределами»,— сказал он.

«Мы не исключаем, что под видом подобных курсов будут проводиться мероприятия по подготовке провокаций с биологическим оружием и развертыванию информационной кампании против Российской Федерации»,— заявил Игорь Кириллов.

После начала военной операции на Украине российские власти не раз обвиняли США в создании биолабораторий и разработке биологического оружия, в том числе на Украине. Украина и США отрицают обвинения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР. По его словам, они являются не военными технологиями, а обычной наукой. В парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий в Госдуме заявляли, что под видом биолабораторий на Украине развернули сеть военных объектов США и НАТО.

Что происходит на 408-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».