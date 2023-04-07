FT: британская Mykines поставила в Россию электроники на $1,2 млрд с начала конфликта на Украине

Компания Mykines Corporation LLP, зарегистрированная в Лондоне, организовала продажу электроники в Россию на сумму около $1,2 млрд после начала вооруженного конфликта на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на российские документы, предоставленные изданию профессором мадридского IE Business School и экспертом по анализу таможенных потоков Максимом Мироновым. Как утверждает издание, подлинность данных подтверждена их сравнением с данными коммерческого поставщика таможенной статистики ImportGenius.

В документах указано, что компания отправляла в Россию грузы, в том числе с полупроводниками, серверами, ноутбуками, компьютерными компонентами, оборудованием телекоммуникационных сетей и бытовой электроникой. В списке брендов, продукцию которых Mykines поставила в РФ, в частности, упоминаются Huawei, H3C, Intel, AMD, Apple и Samsung.

Согласно полученным FT таможенным декларациям, на отправленные товары общей стоимостью не менее $982 млн действуют экспортные ограничения, введенные британскими властями. При этом в документах отмечается, что большая часть продукции компания отправила из Китая, однако, уточняет издание, это все равно считается нарушением санкций.

Основную долю экспорта Mykines в Россию составляют потребительские товары. Среди них, например, мобильные телефоны (на $568 млн) и ноутбуки ($229 млн), следует из документов. При этом в FT отмечают, что многие товары, включая микрочипы и телекоммуникационное оборудование, могут служить для поддержки российской инфраструктуры.

Комментируя полученную изданием информацию, представитель британского правительства заявил: «Все предприятия, зарегистрированные в Великобритании, обязаны по закону соблюдать режим санкций в отношении России. Мы очень серьезно относимся к возможным нарушениям, но не обсуждаем детали того, как мы обеспечиваем соблюдение торговых санкций в конкретных случаях».

FT со ссылкой на отчетность Mykines сообщает, что в предыдущие годы компания передавала свою прибыль двум организациям на Британских Виргинских островах, владелец которых неизвестен. По информации издания, Mykines принадлежит Саввасу Фемистоклеусу, владельцу фидуциарной службы на Кипре.

Господин Фемистоклеус заявил, что передаст вопросы FT человеку, который имеет «значительный контроль» над компанией,— 53-летнему гражданину Украины Виталию Полякову. Украинская консалтинговая компания в военной сфере «Мольфар» сообщила изданию, что под описание господина Полякова подходит только один человек — дорожный рабочий, работающий в украинском государственном горнодобывающем концерне.

При этом до августа 2022 года владельцем Mykines числилась 34-летняя украинка, родившаяся в том же городе, что и Виталий Поляков, передает FT. Как сообщает издание, в 2018 году она проживала в принимающей семье в Лондоне и посещала курсы английского языка. Ни она, ни господин Поляков на просьбы FT о комментарии не ответили.

Подавляющее большинство товаров Mykines отправила по адресу московской компании «Марсала», сообщает издание. По информации FT, одним из контрагентов «Марсалы» является компания «Микроконтракт», владеющая Инженерным центром Новгородского государственного университета, который создан в сотрудничестве с «Ростехом».

24 февраля текущего года Великобритания ввела запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, в том числе в беспилотниках. Транзит электроники двойного назначения через Россию также запретили, в частности, ЕС и США.

Что происходит на 408-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов