ТАСС: фигуриста Костомарова готовят к протезированию, он пробудет в реанимации два-три месяца

Фигурист Роман Костомаров проведет в реанимации минимум еще два-три месяца, его готовят к протезированию, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Олимпийский чемпион лечится от пневмонии с 10 января, он перенес два инсульта и несколько ампутаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Роман Костомаров

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история»,— сказал собеседник агентства.

31 марта супруга спортсмена Оксана Домнина заявила, что в окружении фигуриста не обсуждали его перевод на лечение в Германию или в любую другую российскую клинику. Сейчас фигурист находится в московской больнице в Коммунарке.

Григорий Лейба