Жена Костомарова отрицает перевод фигуриста на лечение в Германию

В семье госпитализированного фигуриста Романа Костомарова не обсуждается его перевод в зарубежные клиники, в том числе в Германию. Об этом ТАСС сообщила его жена Оксана Домнина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Домнина

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Оксана Домнина

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

«В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику. Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа»,— сообщила агентству Оксана Домнина.

О том, что семья Романа Костомарова обсуждает с врачами перевод фигуриста в клинику в Германии, сообщал сегодня, 31 марта, РЕН ТВ со ссылкой на источники. По их информации, на протяжении всего лечения проводились консультации с немецкими докторами.

10 января Романа Костомарова госпитализировали с тяжелой формой пневмонии. После этого у фигуриста развился сепсис. По информации СМИ, спортсмен перенес два инсульта и несколько ампутаций. 17 марта «Матч ТВ» сообщил об улучшении в состоянии фигуриста.

Лусине Баласян