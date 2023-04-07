Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Молдавия сэкономила около $420 млн благодаря контракту с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чеба сообщил, что Молдавия сумела сэкономить порядка $420 млн, покупая газ напрямую у «Газпрома». Контракт между сторонами был заключен в 2021 году.

«Разумеется, что контракт с "Газпромом"… в определенной степени выгоден, он позволил потребителям в Молдавии сэкономить в 2022 году около $420 млн, если сравнивать цены на рынке»,— рассказал он в эфире телеканала N4 (цитата по «РИА Новости»).

Контракт сторон был рассчитан на пять лет. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выражал желание пересмотреть его условия. С марта цена российского газа для Молдавии снизилась на $42, до $1012. Однако в том же месяце страна прекратила покупать российский раз.

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...