Молдавия сэкономила около $420 млн благодаря контракту с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чеба сообщил, что Молдавия сумела сэкономить порядка $420 млн, покупая газ напрямую у «Газпрома». Контракт между сторонами был заключен в 2021 году.

«Разумеется, что контракт с "Газпромом"… в определенной степени выгоден, он позволил потребителям в Молдавии сэкономить в 2022 году около $420 млн, если сравнивать цены на рынке»,— рассказал он в эфире телеканала N4 (цитата по «РИА Новости»).

Контракт сторон был рассчитан на пять лет. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выражал желание пересмотреть его условия. С марта цена российского газа для Молдавии снизилась на $42, до $1012. Однако в том же месяце страна прекратила покупать российский раз.

О ситуации в республике — в публикации «Ъ» «Март, март левой!».

Лаура Кеффер