Секретарь СНБО Данилов назвал мирные переговоры с Россией политическим самоубийством

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне высокой интенсивности боев исключил возможность мирных переговоров с Россией. По его мнению, подобное стало бы политическим убийством президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Efrem Lukatsky / AP Алексей Данилов

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В интервью агентству «Укринформ» Алексея Данилова спросили, возможны ли переговоры с Россией для возвращения под контроль Донецкой и Луганской народных республик. «А как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны применять дипломатию?» — ответил господин Данилов.

Он также прокомментировал возможность переговоров Владимира Зеленского с российской стороной в будущем. «Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить»,— сказал он. Господин Данилов добавил, что Россия стремится к «политической ликвидации» господина Зеленского, так как «он всему миру показал и доказал, что является лидером нации».

Весной 2022 года Украина вышла из переговорного процесса с Россией. Стороны обвиняли друг друга в неготовности вести диалог. Россия настаивала на признании ее контроля над Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Украина среди условий переговоров называла возврат под ее контроль территории согласно международно признанным границам 1991 года. Осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому переговоры с Россией, пока ее президент — Владимир Путин, невозможны.

Что происходит на 407-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко