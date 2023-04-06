В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В приграничном с Украиной Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет.

Остатки беспилотника упали в поле. Обследованием территории занимается оперативная группа. Судя по фотографиям господина Гладкова в Telegram-канале, речь идет о легком беспилотнике самолетного типа.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Вчера, 5 апреля, в регионе обстреляли село Новая Таволжанка, его жителей эвакуировали в безопасное место на броневиках. За день до этого беспилотник сбросил два взрывных устройства в населенном пункте.

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Сергей Толмачев, Воронеж