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В Белгородской области система ПВО сбила беспилотник

В приграничном с Украиной Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат. Как уточнил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших и разрушений нет.

Остатки беспилотника упали в поле. Обследованием территории занимается оперативная группа. Судя по фотографиям господина Гладкова в Telegram-канале, речь идет о легком беспилотнике самолетного типа.

В Белгородской области из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. Вчера, 5 апреля, в регионе обстреляли село Новая Таволжанка, его жителей эвакуировали в безопасное место на броневиках. За день до этого беспилотник сбросил два взрывных устройства в населенном пункте.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Украинские военнослужащие в районе Артемовска

Украинские военнослужащие в районе Артемовска

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Вертолеты Ка-52 (слева) и Ми-28 ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие поднимают финский флаг у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Военнослужащие поднимают финский флаг у штаб-квартиры НАТО в Брюсселе

Фото: Johanna Geron / Pool Photo / AP

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Получивший ранение в зоне СВО военнослужащий проходит реабилитацию в центре социального обслуживания населения города Волжский Волгоградской области

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута

Украинские военные готовят кофе на артиллерийской позиции внутри здания недалеко от Бахмута

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Воронка на детской площадке в Часовом Яру

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Мобилизованный из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации

Мобилизованный из Калужской области на позиции в Южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости

Жительница Горловки стоит в своем доме, разрушенном при обстреле

Жительница Горловки стоит в своем доме, разрушенном при обстреле

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Взорванный в Мелитополе автомобиль экс-главы поселка Акимовка Запорожской области Максима Зубарева

Фото: Иван Скиртач / ТАСС

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Сотрудник полиции стоит рядом с кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в котором при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Церемония прощания с чемпионом мира по кикбоксингу, украинским военнослужащим Виталием Мериновым в Ивано-Франковске

Фото: Reuters / Yuriy Rylchuk

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич посетил село Ягодное Черниговской области

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич посетил село Ягодное Черниговской области

Фото: Reuters / Alina Yarysh

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Женщина стоит на балконе дома после обстрела в подконтрольной украинским войскам Константиновке

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Житель Славянска смотрит на автомобиль, попавший под обстрел

Житель Славянска смотрит на автомобиль, попавший под обстрел

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Спасатель стоит у дома, пострадавшего в результате обстрела Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Люди после получения гуманитарной помощи в одном из поселков ЛНР

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Местный житель проходит мимо подбитого бронетранспортера в селе Русские Тишки под Харьковом

Фото: Andrii Marienko / AP

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Верующие слушают проповедь предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с военнослужащими

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Горящее здание в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Украинский военнослужащий стреляет из ручного противотанкового гранатомета под Бахмутом (Артемовском)

Украинский военнослужащий стреляет из ручного противотанкового гранатомета под Бахмутом (Артемовском)

Фото: LIBKOS / AP

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Боец ЧВК «Вагнер» охраняет территорию возле пострадавших в результате обстрела жилых домов в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Эвакуация жителей Мелитополя во время артобстрела

Фото: РИА Новости

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Поврежденный жилой дом в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Местный житель с собакой среди остатков жилого дома в селе Циркуны Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Украинские солдаты прощаются со своими женами в Краматорске

Фото: LIBKOS / AP

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Пожилая женщина лежит в кузове фургона общественной организации Boctok SOS после эвакуации из Константиновки

Фото: Ignacio Marin / Anadolu Agency / AFP

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Сотрудник полиции на месте атаки беспилотника в городе Ржищев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Украинский полицейский укрывается перед горящим зданием в Авдеевке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Горящий автомобиль убитого командира взвода патрульно-постовой службы ОМВД Новокаховского ГО ГУ МВД Херсонской области

Фото: кадр видео СКР

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Руины здания водоканала в Петровском районе Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Разрушенный жилой дом в Макеевке

Разрушенный жилой дом в Макеевке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Строители убирают оставшуюся часть мариупольского театра

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Окна жилого дома, поврежденного в результате обстрела в Кировском районе Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Президент России Владимир Путин в Мариуполе

Фото: кадр видео пресс-службы президента РФ

Строительство перинатального центра в Донецке

Строительство перинатального центра в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Разрушенный купол храма в Святогорской лавре в селе Богородичное под Славянском

Разрушенный купол храма в Святогорской лавре в селе Богородичное под Славянском

Фото: Reuters / Violeta Santos MouraВ 

Украинские солдаты ведут минометный огонь под Бахмутом

Украинские солдаты ведут минометный огонь под Бахмутом

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Украинские военнослужащие едут на танке у линии фронта в Запорожской области

Украинские военнослужащие едут на танке у линии фронта в Запорожской области

Фото: Reuters / Stringer

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Подготовка экипажей танков в импровизированном классе на одном из полигонов тыловой зоны проведения спецоперации. Инструктор обучает военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 над Черным морем

Фото: U.S. Air Force video / EUCOM

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Представители Межведомственной рабочей группы ищут захоронения погибших

Фото: Александр Река / ТАСС

Украинский военнослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военнослужащий с переносным зенитным ракетным комплексом в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Roman Chop / AP

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Жители Львова проходят рядом с российской ракетой, сбитой возле Славянска и ставшей арт-объектом

Фото: Olena Znak / Anadolu Agency / AFP

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Спасатели эвакуируют пострадавшего из разрушенного дома в Краматорске

Фото: Reuters / Yan Dorbronosov

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Тело погибшего при обстреле в Волновахе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Взорванный автомобиль в центре Мелитополя

Взорванный автомобиль в центре Мелитополя

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жилой дом после обстрела Донецка

Жилой дом после обстрела Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Жительницы Донецка возле разрушенного в ходе обстрела дома

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Спасатели тушат дом в Константиновке после обстрела

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

База в испанской Сарагосе, где украинские военные проходят обучение эксплуатации танков Leopard

Фото: Reuters / Juan Medina

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Мужчина идет по автобусному парку в Волновахе, пострадавшему в результате обстрела

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Град» под Лисичанском

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Следы от ракет под Харьковом

Следы от ракет под Харьковом

Фото: Vadim Belikov / AP

Облако дыма над Киевом

Облако дыма над Киевом

Фото: Eugen Kotenko / NurPhoto / AFP

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута

Украинские солдаты в окопе неподалеку от Бахмута

Фото: LIBKOS / AP

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Местные жители готовят еду на лестнице жилого дома в Часовом Яре в Донецкой области

Фото: LIBKOS / AP

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Медработники оказывают помощь в полевом госпитале ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Танкисты Южного военного округа на боевой позиции

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Военнослужащие ДНР на Марьинском направлении

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от города Бахмут в Донецкой области

Украинский военнослужащий роет траншею недалеко от города Бахмут в Донецкой области

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Священник совершает богослужение на месте снесенного после авиаудара здания в Бородянке

Фото: Vadim Ghirda / AP

Вылет истребителей МиГ-31

Вылет истребителей МиГ-31

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал-лейтенант Рустам Мурадов во время инспектирования работы группировки российских войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Бахмут, Украина. Украинская боевая машина пехоты БМП-2

Бахмут, Украина. Украинская боевая машина пехоты БМП-2

Фото: Reuters / Alex Babenko

Рабочие на крыше разрушенного здания в Мариуполе

Рабочие на крыше разрушенного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Самолет СУ-34, потерпевший крушение в Енакиево

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Памятник русскому писателю Максиму Горькому в Часовом Яру

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Украинские военнослужащие используют прожектор для поиска беспилотников в небе над Киевом

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Люди танцуют на станции метро Киева

Люди танцуют на станции метро Киева

Фото: Vadim Ghirda / AP

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Российские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня «Торнадо» на марьинском направлении в ДНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Улица Бахмута

Улица Бахмута

Фото: Reuters

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Украинские военные медики оказывают помощь раненому в полевом госпитале под Бахмутом

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Украинский истребитель, сбитый в Херсонской области

Фото: Vincenzo Circosta / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Военнослужащий возле пульта управления зенитно-ракетным комплексом под Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Самолеты СУ-25 в воздухе над Донецком

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Сотрудник Совместного центра контроля и координации в воронке от попадания снаряда в одном из районов Донецка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Акция в Лондоне в поддержку Украины, посвященная годовщине начала спецоперации

Фото: Reuters / Hannah McKay

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Разрушенный после обстрелов дом и следы от пуль на заборе в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Президент США Джо Байден на выступлении возле Варшавского королевского замка

Фото: Коммерсантъ / Алекс Панциков

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Центральный рынок после обстрела в Горловке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Пожарный тушит горящую машину в Энергодаре

Фото: ТАСС

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Гражданские на военной подготовке в Киеве

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Женщина несет ребенка во время эвакуации в центре Харькова

Фото: Andrii Marienko / AP

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Мешки с песком у зоомагазина в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Магазин после обстрела в селе Липцы неподалеку от Харькова

Фото: Sofiia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Местные жители собирают дрова в селе Станислав в Херсонской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Тренировка российских солдат на военном полигоне в Донецкой области

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Церемония прощания с бывшим американским военным Дэниелом Свифтом во Львове

Фото: Mateusz Nowak / AP

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Военная техника на фоне поврежденных в ходе обстрелов домов в Северодонецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Поврежденные из-за обстрелов здания в Угледаре

Фото: Reuters

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Российские военнослужащие в столовой на позициях в южном секторе спецоперации

Фото: РИА Новости

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Люди преклоняют колени на похоронной процессии в Ирпене

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Украинский военный осматривает поврежденное здание в Бахмуте

Фото: Reuters

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Встреча российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, в Луганске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Певец Shaman (Ярослав Дронов) разговаривает с военнослужащими в Геническе Херсонской области

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Украинский солдат идет по улице в Бахмуте (Артемовске)

Фото: LIBKOS / AP

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Президент Украины Владимир Зеленский вручает медали украинским военным, прибывшим в Великобританию для обучения на танках Challenger 2

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Украинский военнослужащий забирается в боевую машину в Бахмуте (Артемовске)

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Сотрудники Следственного комитета России осматривают разрушенную электроподстанцию в Новой Каховке

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Канадские военные в Галифаксе отправляют первый боевой танк Leopard 2 для нужд Вооруженных сил Украины

Фото: Reuters

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Последствия обстрела Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Малинкин  /  купить фото

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Военнослужащий несет ящики с боеприпасами на востоке Украины

Фото: Ihor Tkachov / AFP

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Бронепоезд «Амур» железнодорожных войск России в южном секторе специальной военной операции

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Горящий торговый центр в Херсоне

Горящий торговый центр в Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Военнослужащий оказывает помощь женщине, раненной в Краматорске

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Учения вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Сотрудники транспортной безопасности проверяют пассажиров автостанции «Курортная» в Симферополе, с которой были запущены три новых автобусных маршрута в Херсонскую область

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Женщина наблюдает за спасением брата из разрушенной ракетой многоэтажки в Покровске

Фото: Reuters / Marko Djurica

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Сотрудники украинских экстренных служб погружают остатки ракеты, упавшей в Харькове, в грузовик

Фото: Vadim Ghirda / AP

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Воронки, оставшиеся после обстрелов, в поле недалеко от Херсона

Фото: LIBKOS / AP

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Ремонт автомобильного моста через Керченский пролив

Фото: Reuters

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Похороны украинского военнослужащего в Буче в Киевской области

Фото: Daniel Cole / AP

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Онлайн-занятия в импровизированном классе из деревянных столбов и полиэтиленовой пленки на единственном холме в селе Гонтаровка в Харьковской области, где ловит мобильный интернет

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Российские танкисты на богослужении в ЛНР

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жертвы обстрела в Донецке

Жертвы обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

18 января вертолет с главой МВД Украины Денисом Монастырским и его заместителем Евгением Ениным упал в жилом квартале рядом с детским садом в Броварах (Киевская область). В результате авиакатастрофы 14 человек погибли

Фото: Daniel Cole / AP

Разрушенный жилой дом в Днепре

Разрушенный жилой дом в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Строители восстанавливают крышу поврежденного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Танк Т-72Б3М на Херсонском направлении

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Сотрудники МЧС разбирают завалы после обстрела торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Спасатели работают на месте взрыва ракеты в жилом доме в Днепре (бывший Днепропетровск)

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Спасатели эвакуируют женщину из дома, пострадавшего в результате взрыва ракеты в Днепре

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины после выстрела из немецкой самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 недалеко от Соледара

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Бизнесмен Евгений Пригожин (в центре) и бойцы ЧВК «Вагнер». Снимок предположительно сделан в соляной шахте в Соледаре

Фото: пресс-служба компании «Конкорд»

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Вид на пострадавший в результате обстрела рынок в поселке Шевченково

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Последствия «удара возмездия» в Краматорске. Согласно заявлению Минобороны России, в результате массированного ракетного обстрела 8 января погибли более 600 украинских военнослужащих

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Обломки здания в Макеевке, обстрелянного в новогоднюю ночь украинской стороной. По данным Минобороны России, в результате этой атаки погибли 89 находившихся там российских военнослужащих

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом сына, погибшего в результате обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Военнослужащие ВСУ рядом с гаубицей калибра 155 мм M777

Фото: LIBKOS / AP

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожье

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Поврежденный дом вблизи пешеходного перехода в Киеве

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Возвращенные из плена российские военные

Возвращенные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС России в здании ПТУ в Макеевке (на фото). Как сообщает Минобороны РФ, в результате удара погибли 63 военнослужащих

Фото: РИА Новости

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Местная жительница идет по пострадавшей улице в селе Торское

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Дед Мороз раздает подарки на блокпосту в Херсонской области

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Здание, пострадавшее в результате обстрела в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Одесса. Демонтаж памятникя Екатерине II

Фото: LIBKOS / AP

Мариуполь. Разрушенное здание

Мариуполь. Разрушенное здание

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Херсонская область. Ремонт военной техники

Херсонская область. Ремонт военной техники

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Донецкая область. Украинские военнослужащие в полевой медклинике

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Российский солдат в блиндаже

Российский солдат в блиндаже

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Человек на улице Мариуполя

Человек на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дым над Бахмутом

Дым над Бахмутом

Фото: LIBKOS / AP

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны военного в Харькове

Похороны военного в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Фото: Carolyn Kaster / AP

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военный на Змеином острове

Украинский военный на Змеином острове

Фото: Michael Shtekel / AP

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Фото: Mykola Myakshykov / NurPhoto / AFP

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Фото: Genya Savilov / AFP

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Фото: AP

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия обстрела Горловки

Последствия обстрела Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Фото: Reuters

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беженцы в Краматорске

Беженцы в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Фото: Александр Река / ТАСС

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP