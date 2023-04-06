Силуанов допустил укрепление рубля на фоне удорожания энергоносителей

Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с политическим обозревателем ВГТРК Павлом Зарубиным допустил, что на фоне подорожания энергоносителей рубль начнет укрепляться. На торгах Мосбиржи сегодня, 6 апреля, курсы доллара и евро достигли значений 81 руб./$ и 88 руб./€ — впервые с апреля 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы сейчас не ставим никаких границ. Центральный банк как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Поэтому цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению»,— сказал господин Силуанов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль и нефть теряют связь».

Олеся Павленко