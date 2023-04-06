В Петербурге прекращено дело против самовольно покинувшего часть срочника

Следственный отдел по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил уголовное дело в отношении срочника, самовольно покинувшего воинскую часть. По версии следствия, молодой человек покинул место службы и приехал домой, чтобы отдохнуть, однако через пару дней сам вернулся в часть.

Факт прекращения уголовного дела подтвердил «Ъ» адвокат молодого человека Александр Передрук. «Да, я могу подтвердить, что прекращение имело место»,— сказал представитель защиты.

Дело было возбуждено следствием по ст. 337 УК РФ. В ходе предварительного расследования была проведена военно-врачебная комиссия, которая признала рядового ограниченно годным к военной службе (категория В). По мнению врачей, молодой человек страдал заболеваниями и во время оставления воинской части.

Поскольку молодой человек подлежит зачислению в запас по состоянию здоровья, следователь уголовное дело прекратил в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию. Юношу защищал адвокат Александр Передрук.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в Петербурге во время мобилизации осудили как уклонистов 13 человек.

Александр Просяник, Санкт-Петербург